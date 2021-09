Politie pakt luxe goederen af in 'witwas'- P.C. Hooftstraat

Luxe goederen in beslag genomen

'Meerdere luxe goederen, waaronder een Rolex-horloge en kostbare winterjassen, tassen, schoenen en zonnebrillen, zijn daarbij in beslag genomen. Één 27-jarige inwoner van Lelystad is aangehouden op verdenking van witwassen', aldus de politie.

Ondermijnende criminaliteit

De integrale actie vond plaats in het kader van het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. In een groot aantal winkels in het duurdere en luxe segment worden regelmatig grote contante bedragen uitgegeven. Dat blijkt uit onderzoek. Niet altijd is duidelijk wat de herkomst van dat geld is.

Befaamde winkelstraat in trek bij criminelen

In verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat geld, afkomstig van criminele activiteiten, graag wordt uitgegeven in de befaamde winkelstraat. Ook beschikt de recherche over informatie dat onder het winkelend publiek zich mensen begeven die in de winkels aldaar veel (contant) geld uitgeven, maar geen of weinig geregistreerd inkomen hebben.

Witwassen

In de loop der jaren is dan ook het sterke vermoeden ontstaan dat er op de P.C. Hooftstraat geld wordt witgewassen. De actie van afgelopen zaterdag was er op gericht om vast te stellen of de vermoedens kloppen en op welke wijze deze vorm van ondermijning precies plaatsvindt. Tijdens de actie trad de politie, samen met al haar ketenpartners, direct op. Eventuele belastingschulden werden geïnd. In meerdere gevallen vindt nog een vervolgonderzoek plaats door de Belastingdienst, de FIOD of door politie en justitie.

Winkeliers ook gecheckt

De actie was tevens op gericht op de vraag of de ondernemers zich houden aan de plicht om verdachte transacties te melden bij de instanties. De winkeliers worden de komende periode bewust gemaakt van hun rol in dit ongewenste fenomeen. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) en de gemeente investeren, met onder meer trainingen en gesprekken, om bewustwording bij ondernemers op ondermijning verder te bevorderen.