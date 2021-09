Gewonde bij brand in zorgcentrum

Bij een brand in een kamer van zorgcentrum De Brink aan de Helper Brink in Groningen is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Dit meldt een woordvoerder van de brandweer.

Bij aankomst van de brandweer had de bedrijfshulpverlening de verdieping al ontruimd. Het slachtoffer liep brandwonden op door de brand en werd ter koeling onder een douche gezet.

Met een hoogwerker is het slachtoffer naar beneden gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. De toedracht van de brand in de kamer in niet bekend.