Ravage na ongeval op knooppunt Batadorp

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse, het is ons echter onbekend hoeveel gewonden bij dit ongeval zijn betrokken. De verbindingsweg vanuit Tilburg richting Den Bosch / Nijmegen werd geheel afgesloten. Het verkeer vanuit het zuiden richting Den Bosch / Nijmegen kon over één rijstrook langs het ongeval af. Ook de brandweer kwam ter plaatse en stelde de betrokken voertuigen veilig. De politie onderzoekt de exacte toedracht en heeft de gehele situatie in kaart gebracht. Door het ongeval ontstond er een flinke file op zowel de A2 als de A58. Twee personenauto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Vanmorgen was het ook al raak op ditzelfde knooppunt, toen belandde een personenauto op zijn kant bij een verkeersongeval.