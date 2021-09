Zeven jaar celstraf voor dansschoolhouder die 13 deels minderjarige meisjes misbruikte

Stretchoefeningen en massages

De man hield de meeste slachtoffers voor dat zij met hem moesten stretchen of massages moesten ondergaan om beter te kunnen dansen of lichamelijke problemen te verhelpen. De slachtoffers werden daarbij in een houding gebracht waarin zij zich nog maar moeilijk konden verweren. De man maakte daar misbruik van door hen vervolgens te dwingen tot het verrichten of ondergaan van soms vergaande seksuele handelingen.

Meerdere keren achter elkaar

Bij een deel van de slachtoffers gebeurde dit meerdere keren achter elkaar. De verdachte zette de meisjes zo onder druk middels zijn machtspositie en status binnen de dansschool, dat zij zich gedwongen voelden om zich weer in een situatie te begeven waarin het seksueel misbruik door kon gaan.

Onaanvaardbare inbreuk

De rechtbank is van oordeel dat de man op deze manier een onaanvaardbare inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers. Uit hun verklaringen op de zitting blijkt duidelijk hoeveel last zij nog altijd hebben van wat hen is overkomen. Dat de man geen inzicht heeft getoond in het verwerpelijke van zijn handelen neemt de rechtbank hem extra kwalijk.

Beroeps- en contactverbod

Naast een gevangenisstraf heeft de rechtbank de man verboden om tot vijf jaar na het ondergaan van de straf als dansleraar te werken. Ook mag hij geen contact meer zoeken met de slachtoffers.

Schadevergoeding

De rechtbank heeft vrijwel alle vorderingen tot schadevergoeding toegewezen. Aan smartengeld is in totaal een bedrag van bijna 80.000 euro toegekend.