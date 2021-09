Verdachte aangehouden na vondst dode man

De politie in Almelo hield zaterdagochtend 25 september een 29-jarige man uit Almelo aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk steekincident in het Schelfhorstpark in Almelo in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij is een 54-jarige man uit Almelo om het leven gekomen.