Haags gemeenteraadslid Van Doorn nacht in cel wegens opvallend gedrag bij Mark Rutte

De aanhouding vond plaats nadat hij zich opvallend gedroeg in de buurt van de demissionair minister-president. Beveiligers van De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging rond Rutte grepen in, zo bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag in de krant. ''Hij zou inlichtingen hebben proberen te verschaffen voor het plegen van het ernstige misdrijf”, aldus een woordvoerder van het OM in de krant.

Maandag werd Van Doorn weer vrijgelaten. Het OM verwacht het onderzoek vandaag nog af te ronden. Ook dan wordt bekend of de politici nog verdachte blijft of niet meer. Deze zaak staat los van de aangescherpte beveiliging rondom Mark Rutte vanwege extreme dreigingen.

Van Doorn is voor het OM geen onbekende. Zo moest hij zo'n twee weken geleden zich verantwoorden bij de Haagse rechtbank vanwege het opruien tot geweld na het versturen van antisemitische tweets.