OM: 'In vluchtauto gevonden omgebouwd alarmpistool is moordwapen Peter R. de Vries'

Het omgebouwd alarmpistool, dat werd gevonden in de vluchtauto na de moordaanslag op Peter R. de Vries, blijkt het wapen te zijn waarmee hij is neergeschoten. Dat hebben de officieren van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt op de eerste pro forma zitting in het onderzoek naar de moord op De Vries.

Louis Vuitton tasje

'Het wapen werd gevonden in een Louis Vuitton tasje dat in de vluchtauto lag. Naast het wapen trof de politie in het tasje munitie en de bescheiden van de 22-jarige verdachte aan', meldt het OM.

Motoragent

De auto, een Renault Kadjar, werd snel na de moordaanslag op Peter R. de Vries door een motoragent aan de kant gezet. Het is dankzij een directe grootscheepse en zeer professionele inzet van de politie gelukt om binnen een uur na de liquidatie beide verdachten aan te houden, zeiden de officieren van justitie vandaag op zitting.

Camerabeelden

De 22-jarige verdachte is volgens het OM de schutter. Zijn 35-jarige medeverdachte zou de vluchtauto hebben bestuurd. Hun betrokkenheid zou volgens het OM blijken uit camerabeelden en getuigenverklaringen in combinatie met aangetroffen goederen en sporen in de Renault Kadjar.

Kleding

'In de auto vond de politie naast het moordwapen ook kleding zoals een gecamoufleerde jas en een zwart petje met op de voorzijde goudkleurige letters. Deze kledingstukken en het Louis Vutton tasje passen bij het uiterlijk van de schutter op de camerabeelden van locatie van de moordaanslag en omgeving. Op de patroonhouder van het alarmpistool is DNA van de 22-jarige verdachte aangetroffen. Ook vond de politie in een bigshopper een pistoolmitrailleur van het type Heckler en Koch waarop DNA van de 35-jarige verdachte is aangetroffen', aldus het OM.

Voorverkenning

Uit onderzoek blijkt, stelden de officieren van justitie, dat de 35-jarige verdachte ongeveer een week voor de aanslag de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat in de gaten hield. Dat zou blijken uit verklaringen van getuigen en camerabeelden die na de moordaanslag zijn bestudeerd. De man op de beelden heeft opvallende tatoeages in zijn nek die volgens het OM overeenkomen met de tatoeages van de 35-jarige verdachte.

Opsporingsonderzoek nagenoeg afgerond

Het opsporingsonderzoek naar beide uitvoerders is volgens het OM zo goed als afgerond. Het onderzoek naar de opdrachtgevers en andere betrokkenen is afgesplitst. Een ander politieteam onder leiding van andere officieren van justitie doet dit onderzoek.

'Geliefd'

Vandaag was het de eerste keer dat het OM ‘in het hart van de rechtsstaat, de openbare zittingszaal’ spreekt over de moord op Peter R. de Vries. De officieren van justitie vandaag op zitting: “Wat deze zaak uitzonderlijk maakt is dat het slachtoffer een alom bekende en door velen geliefde misdaadverslaggever was die bovendien de kroongetuige in het Marengo proces bijstond, wiens broer en advocaat eveneens door hiervoor ingehuurde uitvoerders zijn vermoord. Het heeft er wat ons betreft alle schijn van dat deze moord verband houdt met de werkzaamheden van Peter R. de Vries. Dit alles maakt dat deze zaak bij ons allemaal en in heel Nederland is ingeslagen als een bom.”

Voorlopige hechtenis verlengd

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van beide verdachten verlengd. De volgende pro forma zitting is op 6 december om 10.00 uur. De inhoudelijke behandeling zal naar verwachting in het voorjaar van komend jaar zijn.