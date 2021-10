Gewonde bij aanrijding in Sint-Michielsgestel

De hulpdiensten rukten donderdagmiddag rond 17.25 uur massaal uit voor een eenzijdig verkeersongeval op de Hemelrijkstraat in Sint-Michielsgestel. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter werd gecanceld, de man werd met voor ons onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.