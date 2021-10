Drie voertuigen betrokken bij ongeval in Odoorn

Vrijdagmiddag zijn in het Drentse Odoorn twee personenauto’s en een bestelbus op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur op de kruising/Hoofdstraat.

Politieonderzoek

Het is niet bekend of er ook gewonden zijn gevallen. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege het politieonderzoek naar de precieze toedracht en het wegslepen van de beschadigde voertuigen.