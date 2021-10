Aanrijding N618 bij Sint-Oedenrode

Twee personenauto’s kwamen met elkaar in botsing, beide voertuigen raakte zwaar beschadigd en de rijbaan lag bezaaid met glas en brokstukken. De politie leidde het verkeer is over één weghelft om het ongeval heen terwijl de betrokkenen werden nagekeken in de ambulance. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgevoerd. Hoe het ongeval kon gebeuren en over de ernst van de opgelopen verwondingen is niet bekend. De weg tussen Boxtel en Schijndel werd na een uur weer volledig vrijgegeven voor het verkeer.