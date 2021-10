De logistieke druk neemt toe

De prijzen voor transport containers waren enorm hoog. Dat heeft er rechtstreeks toe geleid dat er een veel lagere vraag was naar logistiek. Nu zijn de prijzen voor transport containers, voor het eerst in zes maanden, eindelijk weer aan het dalen. Daaraan zien we dat ook de logistieke sector langzaam maar zeker weer aan het herstellen is. We gaan alsmaar meer terug richting het oude “normaal”. Zal de volatiele markt verder stabiliseren? En wat moet er voor de logistieke sector nog allemaal komen? In dit artikel wagen we ons aan een sprong richting de nabije toekomst. Ideaal voor bedrijfsleiders uit deze sector!

Een glazen bol hebben we jammer genoeg niet

Hoe graag we het ook zouden willen. De toekomst voorspellen kunnen we jammer genoeg niet. Niemand eigenlijk. Wat we wel kunnen doen, is een analyse maken van elke gebeurtenis uit het recente verleden. Op basis van deze analyses, kunnen we vervolgens ook een uitspraak doen over onze verwachtingen voor de toekomst. Je leest het inderdaad goed: verwachtingen. We zijn niet 100% zeker dat het economische landschap in die richting zal evolueren, maar volgens ons is de kans wel vrij groot. Je hoeft onze mening niet te volgen, trek steeds je eigen conclusies.

Wat we kunnen observeren, is dat de prijzen voor transport containers eindelijk terug aan het dalen zijn. Het is voor het eerst in een half jaar tijd dat dit voorkomt. Voor ons, geïnteresseerden in de logistieke sector, wijst dit op het feit dat de sector aan het normaliseren is. In de toekomst wordt er verwacht dat prijzen nog verder zullen dalen. Met die dalingen in het verschiet, kunnen we aannemen dat de vraag opnieuw zal toenemen.

Een boomende markt in het verschiet?

Op korte termijn verwachten wij dus zeker een stijging voor de vraag naar logistieke diensten. Dit zal zeker de druk op de sector verhogen en sommige bedrijven kunnen daardoor in de problemen komen. Niet iedereen heeft namelijk de capaciteit om aan een stijgende vraag te blijven voldoen. Dit heeft natuurlijk twee directe effecten. Ten eerste zal jouw bedrijf geen nieuwe klanten meer kunnen binnenhalen. Je moet er namelijk voor zorgen dat je alle oude klanten al kunt bedienen. Ten tweede, kan het ook zijn dat enkele bestaande klanten afhaken, omdat je niet aan hun verhoogde vraag kunt voldoen.

Een uitbreiding van jouw capaciteit lijkt dus wel aan de orde, maar let op. Zoals we daarnet al duidelijk hebben gemaakt, kan niemand de markt exact voorspellen. Het is heel goed mogelijk dat we een tijdelijke vraagstijging zien, maar dat die op langere termijn opnieuw geneutraliseerd wordt. In dat geval wil je geen enorme investeringen gemaakt hebben in jouw infrastructuur, toch? Het is heel goed mogelijk dat we in een volatiel marktklimaat zullen terechtkomen, met perioden van hoogten en laagten. Maar hoe bereid je jouw logistieke bedrijf daar dan op voor?

Partners kunnen je leven makkelijker maken

Je hoeft nu dus niet alles te laten vallen om jouw capaciteit te gaan verhogen. Wat je beter kunt doen, is interessante partnerschappen aangaan. Op die manier kan je ervoor zorgen dat jouw bedrijf in staat is om snel te reageren op wisselende marktomstandigheden.

Zo kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om op zoek te gaan naar een partner om tijdelijke logistieke druk op te lossen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je het roer uit handen moet geven, of dat je moet samenwerken met een concurrent. Integendeel, je kunt ook op zoek gaan naar een bedrijf zoals Nooteboomtrading.com. Bij hen kan je namelijk trailers kopen, of ze zelfs huren. Huren is een fantastische manier om extra capaciteit te creëren in een volatiele marktomgeving.

Door nu, wanneer de nood niet al te hoog is, op zoek te gaan naar partners, voorkom je toekomstige problemen. Het duurt namelijk even voor je een geschikte kandidaat hebt gevonden. Bovendien is het ook van belang om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen met een partner. Dat kan je maar beter achter de rug hebben tegen dat het echt drukker wordt. Hoe sneller je eraan begint, des te beter.

Een gesprek voeren met potentiële partners kost je bovendien helemaal niets, behalve misschien een klein beetje tijd. Maar geloof ons, die investering is het zeker waard!

Conclusie

Het is zeer waarschijnlijk dat de druk op de logistieke sector zal toenemen in de nabije toekomst. Toch geeft dat geen aanleiding om overhaast grote investeringen te gaan maken. Ga in plaats daarvan liever op zoek naar betrouwbare partners, die je kunnen helpen om schommelingen in de markt op te vangen.