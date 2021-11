Amsterdam vindt 533 hotels met 40.000 hotelkamers genoeg

Sluiproute nu ook 'gedicht'

'Op de meeste plekken in Amsterdam staan we geen nieuwe hotels meer toe. Er was alleen nog een soort sluiproute via het bestemmingsplan van een stuk grond. Maar per 1 november 2021 werkt ook dat niet meer', aldus de gemeente.

40.000 hotelkamers in Amsterdam

In Amsterdam zijn er op dit moment ontzettend veel hotels: 533, met zo’n 40.000 hotelkamers. Nóg meer hotels voegt op de meeste plekken niets toe voor Amsterdammers. Sinds 2017 geeft de gemeente daarom alleen nog onder strenge voorwaarden toestemming voor de bouw van een hotel. In het overnachtingsbeleid is Amsterdam daarvoor ingedeeld in ‘nee-gebieden’ en ‘nee, tenzij-gebieden’.

Nee-gebieden en nee, tenzij-gebieden

In de nee-gebieden geeft de gemeente helemaal geen toestemming voor de bouw van een nieuw hotel. In de nee, tenzij-gebieden wordt er alleen nog onder strenge voorwaarden toestemming voor de bouw van een hotel gegeven.

'Gat' in beleid nu ook gerepareerd

Het bleek na 2017 toch nog mogelijk om nieuwe hotels te bouwen, door een ‘gat’ in het beleid. Dat wil zeggen: als het bestemmingsplan van een stuk grond de bouw van een hotel toestaat, kon de gemeente dat niet tegenhouden. Dan moest ook het erfpachtcontract van dat stuk grond worden aangepast voor de komst van een hotel. Vanaf 1 november 2021 doet de gemeente dat in nee-gebieden niet meer. Zo wordt het bijna onmogelijk om daar nog extra hotels te bouwen. De nee-gebieden in Amsterdam zijn ook groter geworden.

Erfpachtcontract

In een erfpachtcontract staan de rechten en plichten van de grondeigenaar, de gemeente Amsterdam, en de gebruiker van de grond, de erfpachter. Er staan ook afspraken in over wat er op de grond gebouwd mag worden, en hoeveel. Om een hotel te kunnen bouwen, moeten die afspraken worden aangepast. Omdat de gemeente daar vanaf 1 november 2021 niet meer aan meewerkt, is de laatste sluiproute naar nieuwe hotels op plekken waar Amsterdam deze niet wil, nu echt dicht.

Toch meer hotelkamers

Er komen de komende jaren nog wel ongeveer 2.400 nieuwe hotelkamers bij. Dat heeft te maken met eerdere toestemmingen voor de bouw van nieuwe hotels, na 2017. Maar in de nee-gebieden blijft het daarbij. In het grootste deel van de stad, waaronder de stadsdelen Centrum en West, voert de gemeente dus vanaf nu een hotelstop in.

Alleen bij meerwaarde

Een nieuw hotel is alleen nog mogelijk in buurten waar het hotel, door de ontwikkeling van de buurt, nog een meerwaarde kan hebben. Zoals bij IJburg Strandeiland. Daarnaast moet het een uniek en bijzonder hotelconcept zijn en voldoen aan strenge eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Overnachtingsbeleid

Dat de gemeente Amsterdam het erfpachtcontract gebruikt als instrument om de groei van het aantal hotels te stoppen, staat in de notitie ‘Afremmen hotelgroei door inzet erfpachtinstrument’. Hierin is onderbouwd welk gemeentelijk belang er is om niet mee te werken aan de komst van een hotel. Dat belang is bescherming van de leefbaarheid voor bewoners. De notitie is een aanvulling op het al bestaande overnachtingsbeleid van Amsterdam.