Drie auto’s in Rucphen vernield door explosie

In het Brabantse Rucphen zijn bij een explosie woensdagavond drie auto's vernield. Dit meldt de politie donderdag.

Opgeschrikt

Bewoners in de Van Marxhemstraat werden woensdagavond rond 22.30 uur opgeschrikt door een explosie en zagen dat daarbij drie auto’s vernield waren. De brandweer kwam ter plaatse om de ontstane brand te blussen. Alle drie de auto’s zijn weggesleept door een takelbedrijf. Het team Forensische Opsporing gaat onderzoek doen.

Getuigen

De politie is haar onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden en vraagt mensen die iets hebben gezien, of die mogelijk beelden hebben van de situatie in de Van Marxhemstraat rond 22.30 om deze informatie te delen.