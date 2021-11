Politie 'veegt' wallengebied schoon

In het weekend van 28 tot en met 30 oktober heeft de politie tijdens een actie in het Wallengebied, 62 verdachten aangehouden en 37 gebiedsverboden uitgedeeld. Deze actie was bedoeld overlast tegen te gaan die met name door straatdealers in dat gebied wordt veroorzaakt.

Toen de duisternis viel, vertrokken politieagenten herken- en onherkenbaar richting het Wallengebied. Al vrij snel werd duidelijk dat de agenten aan het juiste adres waren, want binnen de kortste keren werd een straatdealer op heterdaad betrapt. De dealer werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na deze aangehouden verdachte, volgden dus nog 61 aanhoudingen verdeeld over drie dagen.

(Nep)drugs

Bij de aangehouden straatdealers werden logischerwijs verdovende middelen aangetroffen én in beslag genomen. Het viel enkele politieagenten op dat niet alle drugs ook daadwerkelijk drugs waren gelet op de substantie. Hun zicht bleek hen niet in de steek te laten. Want naast diverse hard- en softdrugs, werd onder andere ook gestampte paracetamol of waspoeder in wikkels gevonden. En ook waren er dealers die lege verpakkingen verkochten.

Voetbaltruc

Maar niet alleen straatdealers werden in de kraag gevat. Ook betrapte de politie enkele personen die de zogenaamde voetbaltruc probeerden uit te halen met onwetende slachtoffers. Bij deze truc worden doelwitten afgeleid omdat de zakkenrollers een soort dansje met hen te doen. Op deze manier maken zakkenrollers veel waardevolle spullen buit.

Op het bureau

De ruim 60 verdachten werden allen naar het politiebureau gebracht alwaar een officier van justitie op hen zat te wachten. De aangehouden verdachten van handel in (nep)drugs mochten een dagvaarding van de officier in ontvangst nemen of ontvangen een boete. Daarna mochten zij het pand verlaten. Door de afdeling ZSM (samenwerkingsverband tussen politie, OM, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Slachtofferhulp) wordt naar een passende straf gezocht voor de straatrovers die van straat werden geplukt.