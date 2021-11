KHN: Grens is bereikt, horeca gaat hélemaal niet dicht om 19.00 uur!

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het zat en vindt dat na ruim 20 maanden falend overheidsbeleid de grens is bereikt. 'Het draagvlak bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en horecaondernemers voor de coronamaatregelen is tot een nulpunt gedaald. De horeca accepteert het niet meer dat er nóg meer maatregelen over de sector worden afgekondigd', zo meldt de belangenbehartiger van de horeca in Nederland vrijdagmiddag.

'Falend kabinetsbeleid'

'De rekening van het falende kabinetsbeleid wordt wederom bij het MKB en de horecaondernemers gelegd en dat is onacceptabel. KHN roept het kabinet daarom op om maatregelen te treffen daar waar ze effect sorteren en écht resultaat opleveren', stelt KHN.

'Slechts 2,9% besmettingen door horeca'

Om het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan, adviseert het OMT de sluitingstijd in de horeca aan te passen. Een symbolische maatregel zo vindt KHN, want de horeca is met slechts 2,9% van de besmettingen - zie het bron- en contactonderzoek van het RIVM/GGD - niet het probleem maar een veilige plaats om uit te gaan. Gasten ervaren dat gelukkig ook zo. Horecaondernemers hebben de volksgezondheid op nummer 1 staan, en hebben in de afgelopen 20 maanden letterlijk alles daarvoor gegeven en opgeofferd. Alleen zijn de aangekondigde extra maatregelen, zónder ook maar enige onderbouwing, écht een brug te ver.

'Tref maatregelen die echt helpen'

De rekening van het falende kabinetsbeleid wordt wederom bij horecaondernemers neergelegd. Het kabinet heeft echter 20 maanden de tijd gehad om de zorgcapaciteit uit te breiden en het zorgpersoneel fatsoenlijk te belonen en waarderen voor hun werk. Maar opnieuw lopen we achter de feiten aan en is een boostercampagne nog niet gestart. KHN roept het kabinet dan ook op om maatregelen te treffen die écht resultaat opleveren en die zo min mogelijk impact hebben op bedrijven, gezinnen en medewerkers.

'Begrip dat horecaondernemers na 19.00 uur toch open blijven'

KHN begrijpt heel goed dat veel horecaondernemers de keuze zullen maken om gewoon open te blijven en heeft daar alle begrip voor. Dit gaat om overleven. De financiële compensatie vanuit de overheid is nooit in de buurt van 100% gekomen en ook de financiële rek is eruit! De grens van het betamelijke is bereikt. 'We zijn er voorstander van om horecaondernemers en gasten er samen uit te laten komen als er nieuwe beperkingen komen; een bezoek aan de horeca is én blijft een vrije keuze. De overheid is hierbij niet nodig', aldus KHN.