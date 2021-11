Politie onderzoekt doodsoorzaak dode man in Zeeuwse Retranchement

Politie en openbaar ministerie onderzoeken sinds vorige week maandag 8 november de toedracht van het incident van de dode man in het water langs de Kanaalweg in het Zeeuwse Retranchement. 'We houden nog steeds rekening met de scenario’s van een misdrijf of een zelfdoding', zo meldt de politie.

Dode man in auto te water

Rond 07.30 uur kregen de hulpdiensten die maandag van een voorbijganger een melding dat er een auto in het water van het afwateringskanaal lag. Eenmaal ter plaatse trof de brandweer een man in de auto aan. Hij werd naar de kant gehaald. Het slachtoffer bleek overleden. Het betrof een 60-jarige inwoner uit Sluis.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek naar de toedracht van het incident. De omgeving werd afgezet. Er werd een buurtonderzoek gehouden. Diverse mensen werden verhoord. Ook werd een sporenonderzoek ingesteld. Tevens werd onder leiding van een rechter-commissaris onderzoek gedaan in het huis van het slachtoffer in Sluis.

Scenario's

In het begin van het onderzoek hielden politie en openbaar ministerie rekening met drie scenario's, namelijk een verkeersongeval, een zelfdoding of een misdrijf. Aan de hand van de eerste onderzoeksresultaten kon dinsdag 9 november het scenario van een verkeersongeval worden uitgesloten. Sindsdien worden de andere mogelijkheden uitvoerig onderzocht. De identiteit van het slachtoffer werd aanvankelijk niet gemeld, vanwege de privacy en de mogelijkheid van een zelfdoding.

Informatie en/of camerabeelden

De politie zal de komende dagen nog diverse mensen verhoren. Verder is zij nog op zoek naar camerabeelden vanaf de plaats van het incident aan de Kanaalweg tot en met de plaats Sluis vanaf maandag 8 november 05.00 uur tot ongeveer 10.00 uur, die ochtend. De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Specifiek is de politie op zoek naar mensen, die meer kunnen vertellen over een mogelijk verdachte passant op het traject van de Kanaalweg tot in Sluis.