Gewonden bij kop- staartbotsing op N381 bij Emmen

Gewonden

De toedracht van ongeval is nog niet duidelijk. Een persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In een andere ambulance wordt nog iemand behandeld.

Stremming

Er ligt door het ongeluk veel rommel op de weg, waardoor het verkeer er niet langs kan. De politie staat op de kruising van de Hondsrugweg met de Weerdingerstraat het verkeer te regelen.