Zestienjarige jongen verdacht van levensdelict

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 16-jarige jongen uit Amersfoort voor de dood van een 15-jarige jongen. Op 28 april van dit jaar werd het slachtoffer na een melding van een onwelwording naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij korte tijd na aankomst. Na onderzoek is gebleken dat het slachtoffer is overleden als gevolg van verwondingen die veroorzaakt zijn door de inslag van een kogel. De 16-jarige jongen wordt ervan verdacht het slachtoffer te hebben beschoten. Dit zou zijn gebeurd in de woning van de verdachte in Amersfoort waar het slachtoffer op bezoek was.