Dode bij geweldsincident in Groningen

Bij een geweldsincident in de stad Groningen is rond middernacht een 21-jarige man uit die stad om het leven gekomen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Omstreeks 23.50 uur kreeg de politie de melding van een incident in een woning aan de Damsport. Ter plaatse werd een zwaargewonde man aangetroffen. Hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten, hij overleed op de plaats van het incident.

De politie heeft een 20-jarige man uit Groningen aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de man. Buiten de woning is een groot mes in beslag genomen. Onderzocht zal worden of deze gebuikt is bij het incident.