Politie verricht vier aanhoudingen in onderzoek fabricatie en handel vals geld

In een onderzoek naar de vervaardiging en handel in valse eurobiljetten heeft de politie maandag 22 november in Almere acht woningen doorzocht. 'Daarbij werden vier verdachten aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Langlopend onderzoek

'De grootschalige inzet is het resultaat van een langlopend onderzoek van de politie en het OM naar het vervaardigen en distribueren van vals geld. De verdachten worden mede verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie en zitten in volledige beperking', aldus de politie.

Valse eurobiljetten in postpakket aangetroffen

Onder leiding van het Openbaar Ministerie startte begin van dit jaar naar aanleiding van het aantreffen van een aanzienlijke hoeveelheid valse biljetten in een postpakket een strafrechtelijk onderzoek. Het forensisch- en tactisch onderzoek, dat in samenwerking met de Nederlandse Bank werd uitgevoerd, leverde de informatie op dat de biljetten in meerdere landen binnen Europa waren uitgegeven.

Identiteit verdachten vastgesteld

Aansluitend rechercheonderzoek leidde naar het vaststellen van de identiteit van verdachten en werden zij maandag 22 november aangehouden. Zij variëren in leeftijd tussen 16 en 31 jaar. Direct na de aanhoudingen vonden doorzoekingen plaats in acht woningen. Hierbij werden grote sommen vals geld, fabricagemateriaal en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten en zitten in de beperking. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.