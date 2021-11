Jongen (20) aangehouden na vondst 286 kilo vuurwerk in woning Utrechtse Ondiep

Anonieme meldingen

De politie bezocht de woning in de Utrechtse wijk Ondiep, na anonieme meldingen over de mogelijke handel en of verkoop van illegaal vuurwerk. 'In de woning vonden de agenten dertien dozen, in totaal 286 kilo, met vuurwerk. Het vuurwerk namen zij in beslag en zal worden vernietigd', aldus de politie.

Gevaarlijk en strafbaar

Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat dit jaar al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen is dan in 2020. Vuurwerk is illegaal als het niet voldoet aan alle wettelijke eisen die gelden in ons land. Het is strafbaar om illegaal en of grote hoeveelheden legaal vuurwerk te (ver)kopen, in bezit te hebben of af te steken.