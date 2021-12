''Milieubom'' onder Schiphol

Daarnaast voldoet de luchthaven ook niet aan een geldende natuurvergunning. Binnen het kabinet zijn grote zorgen ontstaan over de kwestie.

Er wordt gewerkt aan een natuurvergunning, maar dat is juridisch heel complex, zo zeggen bronnen tegen de NOS. Als de rechter nu zou moeten beslissen met de huidige vergunning, dan mogen er zeker niet meer dan 400.000 vliegbewegingen per jaar plaatsvinden. Dat is 20 procent minder dan nu het geval is.

Het enige wat Schiphol volgens de juristen nog kan redden is dat bijvoorbeeld versneld boerenbedrijven in een grote straal rond de luchthaven worden uitgekocht en dat de maximum snelheid op snelwegen naar 80 wordt teruggebracht. Ook zouden vervuilende bedrijven in de directe omgeving van Schiphol moeten worden aangepakt. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld Corus (de hoogovens). Maar is dat genoeg voor de vergunning?, volgens juristen is voor deze natuurvergunning mogelijk meer nodig.

Inmiddels is het bij veel kabinetsleden een hoofdpijndossier geworden. Het kabinet buigt zich vrijdag over het Schiphol-dossier. Schiphol is een belangrijke motor voor de economie. Een inkrimping zou een ramp zijn, zeker voor de regio.

De kans is nihil dat de ministerraad vrijdag al een oplossing vindt voor het complexe juridische probleem. Waarschijnlijk gaat de zaak jarenlang voortslepen, aldus de NOS.