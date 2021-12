Man opgepakt na aankoop zeer duur horloge

Dinsdag 7 december hielden agenten in een hotelkamer in Breukelen een 62 jarige verdachte uit Utrecht aan. Aanleiding voor de aanhouding was een verdacht verklaarde transactie van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) vanwege een contante aankoop in juni van dit jaar van een Rolex horloge ter waarde van € 27.000,-- Van deze koper was alleen een briefadres bekend.