Vuurwerk in beslag genomen na meldingen overlast

Agenten hebben bij een woning aan de Lariksstraat enkele kilo’s vuurwerk in beslag genomen. Ze kwamen het op het spoor toen er meerdere meldingen van vuurwerkoverlast bij de politie binnen kwamen.

Op zaterdagavond 11 december werd de woning in Oudenbosch doorzocht. Op een van de slaapkamers vonden de dienders enkele kilo’s illegaal vuurwerk. Het is in beslag genomen en zal worden vernietigd.