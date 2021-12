Kans op witte kerst 50%!

De kans op een witte kerst is volgens weerman Piet Paulusma 50 procent. De komende week gaat de temperatuur flink naar beneden.

Paulusma verwacht dat de zachte lucht uit het zuidwesten wordt verdrongen door de de koude lucht uit het oosten en noordoosten.

Kerstavond en nacht kunnen buien voorkomen met (natte) sneeuw en temperaturen rond het vriespunt tot wat lichte vorst. Dit weertype zet dan op de Eerste Kerstdag door. Tweede Kerstdag ook winters met overdag een paar graden boven nul en in de nacht wat vorst.

Ook het KNMI voorpelt neerslag met de kerstdagen. Dinsdag en woensdag beginnen we met maximumtemperaturen rond het vriespunt, daarna wel weer warmer. In de nachten op veel plaatsen lichte vorst. Vanaf donderdag een toenemende kans op neerslag, mogelijk winters van karakter.

Dinsdag is er een grote kans (60-90%) op code geel voor plaatselijk dichte mist. Dinsdag t/m donderdag is er een grote kans op code geel voor gladheid op met name bruggen en viaducten.