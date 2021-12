Snelweg A2 vol met Corona na ongeval vrachtwagen

Een vrachtwagen, geladen met bierflesjes van het merk Corona, is zondag gekanteld op de A2 bij knooppunt Kerensheide richting Eindhoven.

Het ongeluk gebeurde op de A2 bij Geleen. Op de beelden is te zien dat de middenberm bezaaid ligt met de flesjes bier. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed was. Dit wordt nog onderzocht. Na het bergen is direct begonnen met het herstel van de vangrail. De afhandeling duurt tot halverwege de middag, aldus Rijkswaterstaat.