Verraderlijke lokale ijzel en winterse neerslag in bijna hele land

Het KNMI waarschuwt donderdag voor kans op ijzel in bijna het gehele land. De gladheid kan verraderlijk zijn omdat deze zich lokaal kan voordoen, zo meldt het KNMI donderdag.

IJzel of winterse neerslag

De waarschuwing geldt voor bijna alle provincies behalve voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 'In het noorden en midden is er vanochtend lokaal kans op gladheid door ijzel of lichte winterse neerslag. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden', aldus het KNMI.

In het westen verdwijnt de gladheid het eerst

De gladheid verdwijnt in de ochtend van het westen uit, in het noordoosten blijft de kans op gladheid tot in de middag bestaan. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van gladde wegen