Vrouw dood door fatale combinatie van stoffen

De politie heeft zondagmorgen in een woning aan de Johannes Hendrikxstraat in Oss het lichaam van een overleden vrouw gevonden en is een onderzoek gestart.

Men liet weten dat de vrouw onder ‘verdachte omstandigheden’ was aangetroffen en sloot een misdrijf niet uit. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een man is aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Combinatie van stoffen

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw een fatale combinatie van stoffen tot zich had genomen. Van een misdrijf is volgens de politie geen spraken en de man is weer op vrije voeten.