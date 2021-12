Brand verwoest appelschuur

In het Drentse Sleen is zaterdag rond middernacht brand uitgebroken aan de Oldengaerde.

Er was een appelschuur van 10 bij 10 meter in brand gevlogen en kon ondanks de snelle inzet van de brandweer niet behouden blijven. De schuur werd gecontroleerd uit laten branden. De toedracht van de brand is niet bekend.