A2 afrit Echt afgesloten na ongeval met vrachtwagen

A2 afrit Echt is vanochtend afgesloten na ongeval met vrachtwagen. Als je vanuit Maastricht via de A2 naar Echt wil, kan je voorlopig beter afrit Roosteren nemen.

De afrit Echt in noordelijke richting is vanwege het bergen van de vrachtwagen en het repareren van de schade aan de snelweg mogelijk de hele dag afgesloten, zo meldt Rijkswaterstaat. Verkeer naar Echt kan omrijden via de afrit Roosteren van de A2 en daarna de N296 en N276.