KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Aan het begin van de middag kunnen er in het noordwesten zware windstoten uit het zuidwesten tot ongeveer 75 km/uur voorkomen. Later in de avond trekt een gebied met buien over het zuiden oostwaarts. Daarbij kunnen zware windstoten voorkomen van ca. 75-85 km/uur, aan zee 85-95 km/uur. Deze komen uit een west- tot zuidwestelijk richting. De buien kunnen tevens vergezeld gaan van onweer. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.