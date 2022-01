Eerste verdachte corona demonstratie Museumplein voor de rechter

Vanmiddag staat de eerste verdachte van openlijke geweldpleging tijdens een supersnelrechtzitting voor de rechter. Afgelopen zondag verrichtte de politie in de omgeving van het Museumplein aanhoudingen voor verschillende strafbare feiten

Daarnaast worden vandaag vier verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Een 56-jarige man uit Almere staat vanmiddag op een supersnelrechtzitting op verdenking van openlijke geweldpleging afgelopen zondag.

Vier mannen uit respectievelijk Rotterdam (34 jaar), Amsterdam (53 jaar), Haarlem (57 jaar) en Gouda (60 jaar) worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van openlijke geweldpleging dan wel mishandeling van een ambtenaar in functie. Afhankelijk van de uitkomst van de voorgeleidingen zullen zij in beginsel tijdens een snelrechtzitting op 12 januari aanstaande terecht staan.

Buiten deze zaken om zijn er drie personen gedagvaard voor een zitting op een later moment wegens het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. Twee personen hebben een strafbeschikking van het OM ontvangen wegens belediging van een ambtenaar in functie. Vijf andere zaken zijn inmiddels geseponeerd. De overige zaken zijn nog in onderzoek.