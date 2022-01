Politie doet inval bij boerderij in Stieltjeskanaal

In het Drentse Stieltjeskanaal heeft een arrestatieteam woensdagavond een instap gedaan in een boerderij. Hierbij zijn tenminste vier personen aangehouden.

De reden van de inval is de aanwezigheid een drugslaboratorium in het pand. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het laboratorium op een later tijdstip ontmanteld zal worden.

Het is niet duidelijk hoe de politie aan de informatie kwam over het drugslab.