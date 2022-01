Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

Eerder die middag kwam er een melding binnen van een ruzie tussen twee personen bij een pinautomaat op de Keulsebaan waarbij er geduwd en geslagen werd. Uit een auto kwam een derde persoon die een van de mannen met een vuurwapen(gelijkend) voorwerp bedreigde. Daarna is de verdachte gevlucht. Aan de hand van het onderzoek ter plaatse kon de 62-jarige man in zijn woning worden aangehouden. Bij de aanhouding is het AT ingezet. De politie heeft de zaak in onderzoek.