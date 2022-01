Veilig werken op hoogte

Als werkgever wil je natuurlijk je personeel zo goed mogelijk beschermen. Je wilt dat de mensen veilig hun werk kunnen doen. Helemaal als de werkzaamheden op een hoger gelegen omgeving gedaan worden. Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Jaarlijks vallen er zo’n tien tot dertig mensen dood in de bouw en belanden er honderden per jaar in het ziekenhuis blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de zorgplicht van werkgevers in de daken sector. De Inspectie SZW ziet daarbij ook toe op eerlijk, gezond en veilig werken. Zij controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving voor een veilige werkomgeving.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen

De belangrijkste redenen van ongelukken op de werkvloer op grote hoogten zijn onder meer: vallen omdat de randen van bijvoorbeeld een dak geen leuningen hebben, dat openingen niet afgedekt zijn en dat iemand dus in een gat valt, er geen beveiligde toegang is en/of dat beschermingsmiddelen niet op de juiste manier gebruikt worden, blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. Vaak wordt er gedacht ‘oh daar kan ik wel bij’ of ‘dat is niet zo hoog, dus weinig risico’. Vaak gebeuren dit soort ongevallen op momenten dat er niet stil wordt gestaan bij het valgevaar. De meeste ongelukken vinden namelijk plaats op zo’n twee tot vijf meter hoogte dan op bijvoorbeeld twintig meter. Op relatief lage hoogtes voelen we ons immers veiliger en dus zijn we minder waakzaam en voorzichtig. Vandaar dat al vanaf 2,5 meter bescherming verplicht is.

De juiste veiligheidsmaatregelen treffen

Werkgevers en gebouweigenaren zijn dan ook verplicht ervoor te zorgen dat het dak veilig te betreden is en vervolgens dat werklieden op het dak op een veilige manier kunnen werken. Goed materiaal voor bescherming en een goede opbouw daarvan is dus onontbeerlijk. Er worden steeds meer hoge gebouwen gebouwd in ons land, zoals bijvoorbeeld het verticaal dorp van 140 meter hoog met ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen in Leidsche Rijn Centrum Noord. Meer hoogbouw kavels betekent dus ook meer veiligheidsmaatregelen treffen. Een goede partner voor dit soort zaken is VTD, een toonaangevende leverancier van valbescherming oplossingen, toegangscontrolesystemen, dak toegangsoplossingen en gevellift diensten. Woningcorporaties, VVE’s, kleine of grote bedrijven, lokale aannemers tot internationale organisaties maken al gretig gebruik van de diensten van VTD.

Valbescherming

Er zijn meer mogelijkheden om de werkplek te beveiligen dan je wellicht kent. Denk bijvoorbeeld maar eens aan dakrandbeveiliging, die een veilige werkomgeving op het dak bij renovatie of bij het plaatsen van zonnepanelen biedt. Of een lichtkoepel afscherming op het dak zelf. Zonnepanelen Installateurs of dakdekkers zouden kunnen struikelen en door een lichtkoepel naar beneden kunnen vallen. Een randbescherming rond lichtkoepels is dan de ideale oplossing. Deze valbescherming voor lichtkoepels, dakramen en toegangsluiken kan snel gemonteerd worden zonder al teveel poespas en zorgt voor een goede preventie voor werkzaamheden op een dak. Of denk aan een mobiele veiligheidskooi waarbij medewerkers vrij door goten kunnen lopen op kwetsbare daken.

Gevelsteigers

Zoals al eerder gezegd; er gebeuren meer ongevallen op relatief lagere hoogten dan op wolkenkrabbers of iets dergelijks. Schilders, loodgieters, timmerlieden en stukadoors maken dan ook vaak gebruik van een steiger voor onderhoudswerkzaamheden. VTD heeft draagbare werkplatformen die een ideale oplossing zijn voor tijdelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld het vervangen van ramen, onderhoud aan dak of schoorsteen en gevels, reparaties aan koven en dakgoten. De werkplatformen worden opgebouwd vanaf de grond en kunnen verschoven worden tot de juiste hoogte. Hier is zelfs geen gereedschap voor nodig en alles kan worden opgebouwd in minder dan tien minuten. Hoe gemakkelijk en efficiënt wilt je het hebben?

Kennis om de risico van onveilige situaties te beperken

Bovenstaande maatregelen zijn maar een kleine opsomming van de diensten en producten die VTD levert. Overige diensten zijn onder meer valbeveiliging zoals hekwerken, kabelsystemen en veiligheidsmarkeringen, toegang voorzieningen zoals looppaden voor daken en gevelsteigers, val beveiligingsoplossingen als kantelhekken en gaasmatten en gevelliften. Daarnaast voert VTD ook onderhouds- en keuringsdiensten uit. Elk gebouw en dak is weer anders en heeft zijn eigen risico’s, en dat vergt een op maat gemaakt advies om de meest veilige en geschikte oplossingen te vinden voor het werken op het dak of andere riskante werkplekken.