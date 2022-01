Mysterieonderzoek: reisaanbieders geven vaak verkeerde informatie

Aanbieders van pakketreizen geven vaak onjuiste informatie over rechten bij annuleringen en faillissementen. Dit blijkt uit mysterieonderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond roept de aanbieders op consumenten juist te informeren over hun rechten.

De Consumentenbond deed zich voor als reiziger en legde 5 actuele vakantievragen voor aan 6 grote reisaanbieders (CheapTickets, Corendon, Dé VakantieDiscounter, KLM Holidays, Sunweb en TUI). Elke vraag werd 4 keer gesteld, op verschillende dagen. Bijna de helft van de antwoorden bleek niet te kloppen. CheapTickets beantwoordde zelfs geen enkele vraag goed.

De vragen waar de reisaanbieders het vaakst de mist mee ingingen.'Mag je gratis annuleren als de bestemming na boeken in lockdown gaat?’ en ‘Wat gebeurt er als de luchtvaartmaatschappij failliet gaat?’. De vraag of je je geld terugkrijgt als de aanbieder de reis annuleert, beantwoordden de meeste aanbieders wel goed.

Beter opleiden

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten hebben recht op juiste informatie. Alleen daarmee kunnen ze een goede afweging maken om wel of niet te boeken. En eenmaal geboekt, weten ze ook waar ze aan toe zijn bij een annulering of faillissement.’

De Consumentenbond vroeg de betrokken reisaanbieders om een reactie op de resultaten. Dé VakantieDiscounter hulde zich in stilzwijgen, alle andere aanbieders beloven hun medewerkers beter te gaan trainen.