Zwaargewonde bij arbeidsongeval in Amsterdam

Een persoon is woensdagmorgen zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval in Amsterdam.

Het slachtoffer was aan het werk op het Prinseneiland in het Westelijk Havengebied en is door nog onbekende oorzaak enkele meters naar beneden gevallen.

Met onbekend letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) doet onderzoek naar het ongeval.