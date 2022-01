Maandblad Linda kreeg in 2020 al signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Maandblad Linda, onderdeel van mediabedrijf Talpa, heeft in juni 2020 concrete signalen gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door The Voice of Holland-coach Ali B.

Het blad sprak in juni 2020 met twee jonge vrouwen die door Ali B zouden zijn lastiggevallen. De signalen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Ali B waren sinds de zomer 2020 bekend bij diverse medewerkers van het tijdschrift. Ook Linda de Mol was ‘vertrouwelijk op de hoogte gesteld’, verklaart ze via creatief directeur Jildou van der Bijl. De getuigenissen leidden niet tot publicatie, zo meldt de Volkskrant vandaag omdat de hoofdredactie het bewijs te mager vond.

Het blad heeft vervolgens een freelance-journalist op de zaak gezet, maar die heeft niet verder gezocht naar andere slachtoffers 'uit angst dat Ali B erachter zou komen', schrijft de krant. Wel heeft de journalist de vrouwen geholpen bij oproepen om meer slachtoffers te vinden.

Uiteindelijk kwamen de vrouwen bij het programma BOOS terecht. Daar konden ze hun verhaal wel kwijt en dat leidde vorige week tot een ophefmakende aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag waarin ook Voice-coach Marco Borsato en orkestleider Jeroen Rietbergen beschuldigd werden.

Volgens Van der Bijl hebben commerciële- en familiebanden geen enkele rol gespeeld bij de afweging om niet over de misstanden te publiceren.