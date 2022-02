Om eist celstraf voor wapendeal

Volgens RTV Noord kwam de Australische politie de man op het spoor omdat hij op het darkweb naar een wapen zocht. Dit werd duidelijk uit het e-mailverkeer dat de verdachte voerde.

Om de man op ‘heterdaad’ te kunnen aanhouden, werd een undercover operatie op touw gezet en zou er een pseudokoop plaatsvinden op de parkeerplaats van een hotel in Zwolle. Hier zou de man van Sloveense komaf een Beretta 92FS kopen voor 1500 euro. Nog voor de deal werd de Delfzijlster aangehouden. Deze had daadwerkelijk 1500 euro bij zich.

Op de in beslag genomen telefoon stonden driehonderd afbeeldingen van vuurwapens. Een deskundige zegt dat de man een fascinatie heeft voor vuurwapens. In zijn geboorteland was de man actief in de schietsport en had een vergunning voor een wapen. Tijdens de zitting zei de verdachte dat hij niet op de hoogte was van de wet- en regelgeving in Nederland.