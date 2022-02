Man gewond geraakt bij steekpartij in Emmen

In een flat in de Meerstraat in Emmen heeft donderdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man gewond.

Ziekenhuis

Het incident gebeurde even 18.30 uur. De gewonde man werd eerst in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend.