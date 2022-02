Minder treinen door ziekte onder treinpersoneel

Vanaf maandag zullen er veel minder treinen rijden. De reden is dat de NS ziet dat er steeds meer werknemers thuiszitten door ziekte of quarantaine. ''We zijn wij genoodzaakt om onze dienstregeling tijdelijk aan te passen.''

Op trajecten waar we nu zes treinen per uur rijden, zullen dat er vier zijn. En op trajecten waar NS nu vier treinen per uur rijdt, worden dat er twee. We raden reizigers aan kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

''Uiteraard hadden we deze aanpassing liever niet willen inzetten. Maar net zoals bij veel andere bedrijven zien wij een forse stijging in collega’s die thuiszitten door ziekte of quarantaine en daardoor niet kunnen werken. Dat zorgde er al voor dat we anderhalve week geleden minder Intercity direct-treinen in het weekend konden rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. Ook afgelopen weekend moesten we hierdoor minder treinen rijden tussen Utrecht en Rotterdam/Den Haag.''