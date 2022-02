Man schiet op agenten in burger in Oud Gastel

Een 54-jarige man uit Oud Gastel is vrijdag omstreeks 22.00 uur voor zijn woning aangehouden ter zake de verdenking van bedreiging van twee agenten in burger.

Hij had met een vuurwapen op hen geschoten terwijl zij in een auto voor zijn woning stonden. Bij zijn aanhouding werd een alarmpistool aangetroffen. Hij gaf direct toe dat hij daarmee geschoten had.

Agenten in burger wilden vrijdagavond naar aanleiding van meldingen over de aanwezigheid van een mogelijke hennepkwekerij een onderzoek doen bij een woning in Oud Gastel. Terwijl zij het hek naderden van het betreffende pand, zagen ze dat de bewoner naar buiten kwam. De man nam direct een agressieve houding aan en ging op korte afstand aan de bestuurderskant staan. Tot hun grote schrik zagen de agenten dat de man een vuurwapen in zijn hand had waarmee hij daadwerkelijk op hen richtte en schoot. Hierop zijn de agenten, die veronderstelden dat het om een echt pistool ging, snel een stuk doorgereden en hebben gelijk assistentie aangevraagd.

Vervolgens is de verdachte middels de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten aangehouden. Hij had een alarmpistool bij zich en gaf direct toe dat hij daarmee op twee ‘gasten’ in een auto had geschoten. In zijn woning werden verder geen wapens en ook geen hennep gerelateerde zaken aangetroffen. De twee agenten hebben aangifte gedaan.