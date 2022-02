Jongen (17) overleden bij ongeval in Deventer

In Deventer is afgelopen nacht een 17-jarige jongen uit die stad om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het eenzijdige ongeval vond plaats aan de Nico Bolkesteinlaan.

Bij het ongeval raakte de auto van de weg en kwam in botsing met een boom. De bestuurder en een inzittende raakten gewonden. Het gaat om een 18–jarige man uit Schalkhaar en een 18–jarige man uit Deventer. De inzittende die is overleden, is een 17-jarige man uit Deventer.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Inmiddels is bloed afgenomen bij de 18-jarige bestuurder om te onderzoeken of er alcohol of andere middelen in het spel waren.