Flinke rookontwikkeling bij brand in appartementencomplex Hoogeveen

Aan de Hortensiastraat in Hoogeveen brak dinsdagmiddag brand uit in een appartementencomplex op de bovenste verdieping. Er was een behoorlijke rookontwikkeling waar te nemen.

'Binnenaanval'

Of de bewoners op dat moment thuis waren is niet bekend. Volgens omstanders zouden er nog dieren in de woning zijn. De brandweer voerde een binnenaanval uit om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is niet bekend.