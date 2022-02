Mogelijk harddrug MDMA in 3-literfles Moët Imperial Ice

Een opmerkelijke waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag. De NVWA waarschuwt consumenten zeer voorzichtig te zijn met de 3 liter champagneflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial omdat recent is gebleken dat zowel in Duitsland als in Nederland een fles van dat formaat gevuld was met de harddrug MDMA ook wel bekend als xtc.

'Dode en 7 zeer ernstige ziektegevallen'

'Aanraken en/of opdrinken van de inhoud van de flessen is levensgevaarlijk', zo waarschuwt de NVWA. 'Dit heeft in Duitsland geleid tot 7 zeer ernstige ziektegevallen en één dode. In Nederland waren er volgens de producent 4 ziektegevallen te betreuren. In beide gevallen zijn de betrokken flessen via een tot nu toe onbekende website gekocht.

Moët Hennessy

Fabrikant Moët Hennessy heeft de NVWA hierover deze week geïnformeerd. Het is niet bekend hoe de MDMA in deze flessen terecht is gekomen. De NVWA kan daarom niet inschatten of er nog meer van deze flessen met de gevaarlijke stof in omloop zijn. Ook kan niet uitgesloten worden dat er andere flessen van hetzelfde merk in omloop zijn waar ook MDMA in zit.

Moët & Chandon Ice Impérial van 3 liter met lotcode LAJ7QAB6780004

De NVWA roept op alert te zijn op flessen Moët & Chandon Ice Impérial van 3 liter met lotcode LAJ7QAB6780004. Deze code staat op het etiket op de achterzijde van de fles (zie foto). Laat de fles onaangeroerd staan, wanneer de inhoud afwijkt van wat gebruikelijk is voor champagne. Flessen gevuld met MDMA zijn aan de buitenkant niet te onderscheiden van flessen gevuld met champagne.

Duidelijk verschil bij inschenken

Bij inschenken is er echter een duidelijk verschil. De vloeibare MDMA bruist NIET, heeft een roodbruinige kleur, die na verloop van tijd donkerder wordt en heeft een afwijkende anijsgeur.

Klein slokje kan al dodelijk zijn!

Wat te doen als u een fles niet vertrouwt? PROEF NIETS! Zelfs een vingertop in de vloeistof dopen en ervan proeven kan, ook zonder doorslikken, tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Een klein slokje binnenkrijgen kan dodelijk zijn. Als u een geopende fles niet vertrouwt, is het belangrijk om de flessen en glazen onaangeroerd te laten staan. Licht direct de Politie in (0900-8844). Bel direct 112 wanneer u toch deze vloeistof hebt binnengekregen. De NVWA heeft inmiddels alle collega-toezichthouders in de Europese Unie geïnformeerd.