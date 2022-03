Politie vindt lichaam vermiste Ier in Lage Vaart in Almere

De politie heeft vrijdag in Almere, is tijdens de zoektocht naar de vermiste Ier Edward Reilly een lichaam gevonden in de Lage Vaart in Almere. 'Onderzoek heeft uitgewezen dat het om het stoffelijk overschot van de vermiste Ier gaat', zo meldt de politie vrijdag.