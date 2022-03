Kinderziekenhuis verwoest door raket

In havenstad Marioepol is een kinderziekenhuis zwaar beschadigd geraakt bij een raketinslag. Volgens de Oekraïense autoriteiten is de verwoesting veroorzaakt door een Russische luchtaanval.

De raket sloeg in op het buitenterrein, maar de schade aan het ziekenhuis is verwoestend. Op het moment van de inslag, lagen er vrouwen te bevallen. Zeker zeventien mensen raakte gewond. Of er bij de aanval doden zijn gevallen is nog onbekend. Het vermoeden is dat er mensen nog onder het puin liggen. President Zelensky twittert: '' Directe aanval van Russische troepen in het kraamkliniek. Mensen, kinderen liggen onder de brokstukken. gruweldaad! Hoe lang zal de wereld nog een handlanger zijn die terreur negeert? De president vroeg opnieuw het luchtruim te sluiten.''