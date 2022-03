Medeverdachte van nep-bankmedewerker voor de rechter voor oplichting

Maar liefst 18.696,64 euro maakte een 24-jarige man samen met andere oplichters die zich voordeden als "bankmedewerker" buit via ordinaire oplichting. Hij wist mensen te overtuigen dat er iets mis was met hun rekening en dat hij het wel voor ze zou oplossen. Vervolgens trok hij die rekeningen leeg.

De mensen werden hondsbrutaal opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank. Ze werden zo overrompeld dat ze uiteindelijk in paniek raakten en maar precies deden wat er werd gevraagd: geld overmaken, of hun pas in tweeën knippen en meegeven aan een andere "bankmedewerker" die nota bene bij hen thuis kwam. Later werd die pas dan met plakband weer aan elkaar geplakt, waarna hij gewoon weer werkte.

De verdachte was de motor achter deze oplichtingsbende, want hij deed het volgens het Openbaar Ministerie niet alleen. Andere verdachten komen later nog voor de rechter. Maar de 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die vandaag op zitting stond was een belangrijke spil. Hij regelde de geldezels die wel een zakcentje wilden verdienen. Hij benaderde daklozen en verslaafden om de vuile klusjes op te knappen, zoals aanbellen of in het oog van de camera's geld opnemen. Hij reed ze rond en ontving het geld, om het onder de groep te verdelen.

Straf en geldboete

De officier van justitie hield er in haar eis rekening mee dat verdachte geen blanco strafblad heeft en dat hij ook geen enkele verklaring heeft willen afleggen. Ook speelt mee dat bij hem thuis een telefoon is aangetroffen waarmee een sms-bom is verstuurd naar meer dan 108.000 mensen, met een phishinglink. Opnieuw een grootschalige poging dus om mensen hun eerlijk verdiende geld af te troggelen. Of die bom iets heeft opgeleverd, is niet duidelijk geworden.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de verdachte 36 maanden cel. Maar het OM vindt dat verdachte ook in zijn portemonnee geraakt zou moeten worden, het was hem immers alleen om geld te doen. Daarom zou hij ook een geldboete van 15.000 moeten betalen.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.