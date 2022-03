Wordt het volgende week al zomer? Zeker 20 graden verwacht

Vandaag was het de eerste officiële lentedag van het jaar. De lente is nu echt begonnen, en volgende week kan het kwik zelfs 20 graden aantikken, zo meldt het KNMI.

Morgen is er nog volop zon, maar vanaf het weekend meer bewolking. In het weekend vooral in het westen kans op wat regen, daarna overwegend droog. Het is zacht met middagtemperaturen die geleidelijk oplopen naar meer dan 15 graden en geen vorst meer in de nacht.

Op langer termijn is de verwachting ook niet slecht. Grote kans (70-80%) op het aanhouden van vrijwel droog weer met geleidelijk meer zon. Het blijft waarschijnlijk (vrij) zacht met maximumtemperaturen tussen 10 en 15°C en landinwaarts een geringe kans (20%) op lichte vorst.