Persoon gewond na steekincident op feest in Maastricht

In Maastricht is zaterdagavond een persoon gewond geraakt bij een steekincident in een pand aan de Maasmolendijk waar op dat moment een feest aan de gang was. Dit meldt de politie zondag.

Melding steekincident

De politie kreeg zaterdagavond rond 22.55 uur de melding dat er in het pand een steekincident had plaatsgevonden waarbij een persoon gewond was geraakt. 'Het steekincident vond mogelijk plaats in de relationele sfeer. Het slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht', aldus de politie.

Verdachte gevlucht

De verdachte is na het incident gevlucht. Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor. Er is nog niemand aangehouden. Omdat er veel feestvierders aanwezig waren in het pand, op het moment van de steekpartij, zijn er mogelijk meerdere mensen getuige geweest van dit incident. De politie vraagt deze getuigen zich te melden. De recherche onderzoekt de zaak.